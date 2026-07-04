نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی گفت: خون پاک رهبر شهید انقلاب، عامل انسجام و وحدت ملی و نجات کشور از خطرات است .

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی، نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در مراسم بدرقه علمای اهل سنت به مراسم تشیع پیکر رهبر شهید از حضور پرشور اقشار مختلف به ویژه روحانیون و علمای استان در مراسم تشییع پیکر مطهر مقام معظم رهبری تقدیر و بر اهمیت این حرکت عظیم ملی و مذهبی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام قریشی افزود: حضور شما عزیزان در این مراسم، نشان‌دهنده وحدت، صمیمیت و برادری در کشور مقدس جمهوری اسلامی است و قطعاً این حضور الگویی ارزشمند برای سایر اقشار جامعه خواهد بود. وی از درگاه خداوند تبارک و تعالی مسألت کرد که این عمل صالح را از عموم شرکت‌کنندگان به نحو احسن پذیرفته و در نامه اعمالشان ثبت و ضبط نماید.

امام جمعه ارومیه در ادامه با استناد به آیات قرآن و روایات، به ماندگاری اعمالی که برای خداوند و با اخلاص انجام می‌شود، اشاره کرد و گفت: هر چه اخلاص فاعل عمل بیشتر باشد، ماندگاری و نمود آن نیز افزون‌تر خواهد بود.

وی با ذکر مثال حضرت ابراهیم (ع) و فداکاری ایشان در آستانه ذبح حضرت اسماعیل (ع) و همچنین اشاره به زیارت عظیم اربعین حسینی که هر ساله با حضور ده‌ها میلیون نفر برگزار می‌شود، بر این نکته تأکید کرد که خداوند متعال در مقابل ایثار و فداکاری در راه خود، چنین عظمت و جاودانگی را نصیب بندگان خالص‌اش می‌کند.

حجت‌الاسلام قریشی در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه والای مقام معظم رهبری و سیره مجاهدانه ایشان پرداخت و تصریح کرد: ایشان بیش از سه دهه از عمر پربرکت خود را در مسیر دین و احکام الهی و در طبق اخلاص نهادند و خداوند نیز به زیبایی پاسخ این مجاهدت را داد.

وی با اشاره به برکت خون پاک شهید، آن را عامل انسجام و وحدت ملی و نجات کشور از خطرات دانست و افزود: خدواند دل‌ها را به سوی ایشان جمع کرده است و این عظمت در طول تاریخ اسلام بی‌سابقه بوده است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی با اشاره به استقبال باشکوه و حضور گسترده هیئت‌هایی از کشور‌های مختلف از جمله کشور‌های اروپایی و غیرمسلمان در مراسم تشییع، این حضور را سندی بر مظلومیت و حقانیت انقلاب اسلامی و محکومیت وحشی‌گری دشمنان دانست و خاطرنشان کرد: این نام و یاد، همواره در تاریخ باقی خواهد ماند.

وی در پایان با تجلیل از صبر و استقامت بی‌نظیر رهبر شهید در مقابله با استکبار جهانی، اظهار امیدواری کرد که در روز قیامت، در محضر پیامبران الهی، معصومین (ع) و شهدای اسلام، به ویژه در محضر قائد شهید، رو سفید و سربلند باشند.