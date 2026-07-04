



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در نشست هم‌اندیشی با اعضای سازمان نظام پزشکی استان کرمان، ضمن اشاره به جایگاه رفیع حرفه پزشکی در آموزه‌های دینی، گفت: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، شغل پزشکی به دلیل ماهیت نجات انسان‌ها از قداست ویژه‌ای برخوردار است و ایثارگری‌های کادر درمان در بزنگاه‌های تاریخی، از دوران دفاع مقدس تا بحران کرونا و حوادث طبیعی و تروریستی، بر کسی پوشیده نیست.

وی با بیان اینکه دستگاه قضا مرجع بی‌طرفی است که رسیدگی به شکایات را وظیفه قانونی خود می‌داند، تصریح کرد: اصل حاکمیت قانون، فصل‌الخطاب است و هیچ‌کس در هر جایگاهی حتی قضات از آن مستثنی نیستند و همان‌طور که تخلفات قضات به‌صورت متمرکز و با دقت در دادسرای انتظامی قضات رسیدگی و با موارد تخلف برخورد قاطع می‌شود، در رسیدگی به شکایات از کادر درمان نیز، هدف اصلی اجرای عدالت است.







حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی با اشاره به ضرورت تخصصی‌سازی رسیدگی‌ها، خاطرنشان کرد: در پرونده‌های مرتبط با قصور یا تقصیر پزشکی، نظر تخصصی هیئت‌های سازمان نظام پزشکی و پزشکی قانونی برای قاضی تعیین‌کننده است و دادگستری استان کرمان مکلف است تمامی آراء خود را با پشتوانه کارشناسی تخصصی صادر کند تا از هرگونه شتاب‌زدگی و تضییع حقوق افراد جلوگیری شود.





رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن اشاره به این مطلب که حفظ کرامت افراد همواره مورد تاکید قرار داشته است، اظهارداشت: بخشنامه‌های قوه قضاییه در این زمینه روشن است و باید در اختیار تمامی قضات قرار گیرد تا با تکیه بر سازوکار‌های پیشگیرانه، از بروز برخورد‌های ناخوشایند جلوگیری شود.





وی با اشاره به ضرورت همکاری متقابل، تصریح کرد: در مقابل تلاش دستگاه قضا برای حفظ حرمت پزشکان، انتظار می‌رود جامعه پزشکی نیز نسبت به احضاریه‌های قانونی مسئولیت‌پذیر بوده و از بی‌توجهی به مکاتبات قضایی پرهیز کنند؛ چراکه عدم توجه به احضاریه‌های قانونی، ناگزیر پای ضابطین قضایی را به میان می‌آورد.







رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: پرونده‌های خاص و مواردی که منجر به ایجاد نارضایتی شده، با حضور نمایندگان دادگستری در سازمان نظام پزشکی به‌صورت موردی بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد تا ضمن احقاق حق مردم، امنیت کاری پزشکان نیز به‌عنوان یکی از ارکان مهم جامعه تضمین گردد.







شایان ذکر است؛ در ادامه این نشست اعضای سازمان نظام پزشکی کرمان به بیان دیدگاه‌ها و درخواست‌های خود پرداختند.