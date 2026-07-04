همزمان با مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید ایران اسلامی، موکب فرهنگی «باید برخاست» متعلق به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، با هدف ارائه خدمات فرهنگی، کتابخانه‌ای و رفاهی به زائران و عزاداران، فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ، این موکب از بامداد روز شنبه ۱۳ تیرماه تا شامگاه روز یکشنبه ۱۴ تیرماه، به مدت دو روز، به‌صورت ۲۴ ساعته و در قالب ۴ شیفت کاری ۶ ساعته، با حضور کتابداران داوطلب از سراسر کشور، پذیرای عموم زائران و شیفتگان رهبر شهید است.

ارائه مشاوره‌های تخصصی کتاب و معرفی آثار تقریظ‌شده رهبر شهید

یکی از محور‌های اصلی فعالیت این موکب، ارائه مشاوره‌های تخصصی کتاب پیرامون سیره، اندیشه و شخصیت رهبر شهید است. با توجه به اینکه ایشان همواره به‌عنوان چهره‌ای کتابخوان و ترویج‌کننده فرهنگ مطالعه شناخته می‌شدند، کتابداران حاضر در موکب به معرفی آثار توصیه شده یا تقریظ شده توسط ایشان و همچنین تبیین سیر‌های مطالعاتی مرتبط با این رهبر فقید می‌پردازند.

توزیع بسته‌های محتوایی و اقلام فرهنگی ترویجی

به منظور ترویج فرهنگ مطالعه و آشنایی بیشتر زائران با نگاه فرهنگی رهبر شهید، بسته‌های محتوایی ویژه‌ای در قالب فلش‌کارت‌هایی که به معرفی کتاب‌های تقریظی و توصیه‌شده ایشان می‌پردازد، میان عزاداران توزیع می‌شود. علاوه بر این، اقلام فرهنگی و ترویجی دیگری نیز با محوریت شخصیت رهبر شهید، در طول مسیر بدرقه، میان مردم توزیع می‌شود.

فضای استراحت زائران همراه با ایستگاه مطالعه اختصاصی

موکب «باید برخاست» علاوه بر ارائه خدمات فرهنگی، فضای مناسبی را برای استراحت و پذیرایی از زائران و تشییع‌کنندگان تدارک دیده است. در این بخش، ایستگاه مطالعه ویژه‌ای ایجاد شده تا مراجعه‌کنندگان در زمان استراحت خود، بتوانند از مجموعه کتاب‌های تخصصی گردآوری شده پیرامون رهبر شهید انقلاب و موضوعات مرتبط استفاده کرده و به مطالعه بپردازند.

ثبت و ضبط روایت‌های مردمی با محوریت کتاب و کتابخوانی

استقرار تیم مستندسازی، از دیگر فعالیت‌های این موکب است. این تیم با هدف مستندسازی حضور پرشور مردم در این مراسم، به ثبت و ضبط روایت‌های شفاهی، خاطرات و حس‌وحال زائران از رهبر شهید با محوریت «کتاب و کتابخوانی» می‌پردازند.