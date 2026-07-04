به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محدثه آشتیانی برای آیین آخرین دیدار (طولانی ترین شعرخوانی تاریخ) در بدرقه رهبر شهید انقلاب در شبستان مصلی، شعری سروده است.

اگرچه قصه پرواز بود در نظرم

به سنگ حادثه اما شکست بال و برم

چه بار بود که آن شب شکست پشت مرا

چه داغ بود که آن شب نشست بر جگرم

همیشه قامت این قوم با تو می شد راست

چگونه راست شود از فراق تو کمرم

مگر قرار نشد ما فدائیت باشیم

من از خودم که بدون تو مانده بر حذرم

جهان، پس از تو شبیه جهان قبلی نیست

چراغ راه تویی همچنان که در سفرم

برای همدلی و اقتدار می جنگم

که از هرآنچه که می خواستی نمی گذرم

هنوز گریه نکردم فقط رجز خواندم

هنوز مانده بفهمم چه آمده به سرم