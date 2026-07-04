محمد عزمی عبدالحمید، رئیس شورای مشورتی سازمان‌های اسلامی مالزی، با انتشار یادداشتی، حضور گسترده و میلیونی مردم در این مراسم را نشانه پایداری، انسجام و استحکام ملت ایران در برابر فشار‌های خارجی توصیف کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از کوالالامپور، محمد عزمی عبدالحمید، رئیس شورای مشورتی سازمان‌های اسلامی مالزی (MAPIM)، که برای شرکت در مراسم وداع با رهبر معظم شهید در تهران حضور یافته است، با انتشار یادداشتی، حضور گسترده و میلیونی مردم در این مراسم را نشانه پایداری، انسجام و استحکام ملت ایران در برابر فشار‌های خارجی توصیف کرد.

وی با اشاره به فضای حاکم بر مراسم و حضور گسترده اقشار مختلف مردم، مسئولان، علما و هیئت‌های خارجی، تأکید کرد که این آیین صرفاً یک مراسم سوگواری نیست، بلکه به صحنه‌ای برای نمایش وحدت ملی و تجدید پیمان مردم ایران با آرمان‌های استقلال، عزت و حاکمیت ملی تبدیل شده است.

رئیس ماپیم در یادداشت خود نوشت: تاریخ بار‌ها نشان داده است که قدرت‌های نظامی می‌توانند سرزمین‌ها را اشغال کنند، زیرساخت‌ها را ویران سازند و رهبران را به شهادت برسانند، اما هرگز قادر نیستند روح یک ملت را از میان ببرند. به گفته وی، آنچه در تهران مشاهده شد، گواه آن است که ملت ایران با وجود فشار‌های گسترده خارجی، همچنان با انسجام و اراده‌ای استوار در مسیر خود حرکت می‌کند.

عبدالحمید با اشاره به اینکه برخی تصور می‌کردند، شهادت رهبر معظم موجب تضعیف انسجام داخلی ایران خواهد شد، تصریح کرد: حضور گسترده مردم در مراسم وداع نشان داد که این محاسبات نادرست بوده و آنچه با هدف تضعیف ایران طراحی شده بود، در عمل به تقویت همبستگی ملی و استحکام بیشتر اراده مردم انجامیده است.

وی همچنین مراسم تشییع را پیامی روشن به افکار عمومی جهان دانست و اظهار داشت: میلیون‌ها ایرانی با حضور در این آیین، بر پایبندی خود به استقلال، حاکمیت و هویت اسلامی کشورشان تأکید کردند و نشان دادند که فشار‌های خارجی نمی‌تواند آنان را از آرمان‌هایشان دور سازد.

رئیس شورای مشورتی سازمان‌های اسلامی مالزی در بخش دیگری از یادداشت خود، با اشاره به دهه‌ها تحریم اقتصادی، فشار‌های سیاسی، عملیات خرابکارانه، حملات سایبری و تهدید‌های امنیتی علیه جمهوری اسلامی ایران، خاطرنشان کرد که این اقدامات، به گفته وی، نتوانسته است اراده ملت ایران را در دفاع از استقلال و حاکمیت ملی تضعیف کند.

وی همچنین بر اهمیت وحدت کشور‌های اسلامی در شرایط کنونی تأکید کرد و نوشت که تحولات اخیر تنها به ایران محدود نمی‌شود، بلکه از نگاه بسیاری از ملت‌های مسلمان، به مسئله دفاع از استقلال، کرامت و حق تعیین سرنوشت کشور‌های مستقل مربوط است. عبدالحمید افزود که حفظ وحدت و همبستگی در جهان اسلام، مهم‌ترین عامل مقابله با تهدید‌های مشترک و صیانت از منافع امت اسلامی خواهد بود.

رئیس ماپیم در پایان، حضور خود در مراسم وداع با رهبر معظم شهید در تهران را فرصتی برای مشاهده مستقیم فضای همبستگی مردم ایران دانست و تصریح کرد که این حضور گسترده، از نگاه وی، بیانگر تداوم مسیر مقاومت، حفظ هویت ملی و عزم ملت ایران برای عبور از چالش‌های پیش رو است.