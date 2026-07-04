به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، عطاء اله اکبری در جلسه شورای فنی سیستان و بلوچستان، گفت: کیفیت اقدامات عمرانی دستگاه‌هایی که از منابع اعتباری طرح‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای استانی و ملی استفاده می ‌کنند بعد از پایش کارشناسان در جلسات شورای فنی استان در حضور مدیر دستگاه مرتبط بررسی خواهند شد.

وی تاکید کرد: در حوزه کیفیت هیچ دستگاه دولتی خدمات رسان نباید کوتاهی کند چرا که این موضوع نه تنها موجب هدر رفت منابع و سرمایه های ملی خواهد شد بلکه اعتماد مردم را هم خدشه دار می کند.

معاون عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به ابلاغ نظام فنی و اجرایی کشور و شرایط خاص موجود، گفت: امسال رویکردهای اجرایی متفاوت بوده و فهرست بهای پایه سال ۱۴۰۵ ابلاغ نخواهد شد و اصلاحات لازم در قالب شاخص‌های تعدیل به صورت ماهانه اعمال می‌شود.