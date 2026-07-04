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معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان از اجرای طرح پایش مستمر طرحهای عمرانی این استان توسط کارشناسان متخصص دستگاههای اجرایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، عطاء اله اکبری در جلسه شورای فنی سیستان و بلوچستان، گفت: کیفیت اقدامات عمرانی دستگاههایی که از منابع اعتباری طرحهای تملک دارایی های سرمایهای استانی و ملی استفاده می کنند بعد از پایش کارشناسان در جلسات شورای فنی استان در حضور مدیر دستگاه مرتبط بررسی خواهند شد.
وی تاکید کرد: در حوزه کیفیت هیچ دستگاه دولتی خدمات رسان نباید کوتاهی کند چرا که این موضوع نه تنها موجب هدر رفت منابع و سرمایه های ملی خواهد شد بلکه اعتماد مردم را هم خدشه دار می کند.
معاون عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به ابلاغ نظام فنی و اجرایی کشور و شرایط خاص موجود، گفت: امسال رویکردهای اجرایی متفاوت بوده و فهرست بهای پایه سال ۱۴۰۵ ابلاغ نخواهد شد و اصلاحات لازم در قالب شاخصهای تعدیل به صورت ماهانه اعمال میشود.