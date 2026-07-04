اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان همزمان با ایام وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، ویژه‌برنامه‌ای را با عنوان «قصه آن لبخند» در تمامی مراکز فرهنگی و هنری استان برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ این ویژه‌برنامه با هدف ادای احترام به مقام شامخ رهبر شهید و تبیین شخصیت ایثارگر و مهربان ایشان برای نسل آینده، از تاریخ ۱۳ الی ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

در این ویژه‌برنامه که با حضور کودکان، نوجوانان و مربیان کانون برگزار می‌شود، بخش‌های متنوع فرهنگی و هنری با محوریت یاد و خاطره رهبر فقید انقلاب طراحی شده است.

قصه‌گویی، معرفی شخصیت،معرفی کتاب(معرفی آثار و کتاب‌های مورد علاقه رهبر شهید در حوزه کودک و نوجوان به منظور ترویج فرهنگ مطالعه)، اجرای سرود‌های حماسی و دلنوشته از جمله برنامه‌های شاخص این ایام می‌توان به اشاره کرد

علاقه‌مندان می‌توانند جهت شرکت در این مراسم و کسب اطلاعات بیشتر، از تاریخ ۱۳ تا ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ به مراکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر استان زنجان مراجعه کنند.