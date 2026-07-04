همزمان با برگزاری آیین بدرقه «آقای شهید ایران» در مصلای تهران، مردم کرمان، دیار مرد میدان، با حضور در جوار مزار شهید حاج قاسم سلیمانی، ارادت و همدلی خود را به نمایش گذاشتند؛ حضوری که اگرچه از تهران فاصله دارد، اما دل‌ها را به محل برگزاری مراسم پیوند زده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز کرمان ،همزمان با برگزاری مراسم بدرقه «آقای شهید ایران» در مصلای تهران، گلزار شهدای کرمان و جوار مزار شهید حاج قاسم سلیمانی، صحنه حضور مردمی بود که با قرائت قرآن، دعا و ادای احترام، همراهی خود را با این مراسم اعلام کردند.

مردم دیار مرد میدان، اگرچه بسیاری از آنان امکان حضور در تهران را نداشتند، اما با حضور در کنار مزار شهید حاج قاسم سلیمانی، دل‌های خود را راهی مصلای تهران کردند و در فضای معنوی گلزار شهدا، یاد و راه شهیدان را گرامی داشتند.

حضور اقشار مختلف مردم در گلزار شهدای کرمان، جلوه‌ای از پیوند عاطفی و اعتقادی مردمی بود که همواره وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدا نشان داده‌اند؛ حضوری که نشان می‌دهد فاصله جغرافیایی، مانعی برای همدلی و همراهی نیست.