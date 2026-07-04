هم‌زمان با برگزاری مراسم گرامیداشت رهبر شهید، مردم شهرستان مهریز با حضور در مسجد باغبهار، یاد و خاطره شهید قائد امت، شهدای جنگ رمضان و ۳۱۳ شهید شهرستان را گرامی داشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد،در این آیین معنوی، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان و اقشار مختلف مردم حضور یافتند و با شرکت در برنامه‌های مختلف فرهنگی و مذهبی، بر ادامه راه شهدا، پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی و حفظ فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کردند.

مرثیه‌سرایی و روایتگری از بخش‌های مختلف این برنامه بود که در فضایی آکنده از معنویت برگزار شد.

همچنین در حاشیه این مراسم، چفیه متبرک و ترکش‌های به‌جامانده از حمله به بیت رهبری در معرض دید عموم قرار گرفت و مورد استقبال حاضران قرار گرفت.

شرکت‌کنندگان در این مراسم، حضور خود را تجدید میثاقی با آرمان‌های شهدا، ولایت و ارزش‌های انقلاب اسلامی دانستند و بر تداوم راه شهیدان تأکید کردند.