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مردم لرستان در مراسم وداع با رهبر شهید در مصلای تهران در عزای قائد شهید امت، گِل اندوه و ماتم بر سر گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، لرستانیهای حاضر در مراسم وداع با رهبر شهید در مصلای تهران، بامداد امروز ۱۳ تیرماه به رسم عزاداری برای عزیزترین افراد درگذشته، آیین «گِل مالی» را انجام دادند و در عزای قائد شهید امت، گل اندوه و ماتم بر سر گرفتند.
در این آیین، گِل مالی پیش از طلوع آغاز میشود تا با سر زدن آفتاب و گرمای خورشید، خشک شود، سپس دستههای عزاداری و سینه زنی با سر و پیکر گل اندود حاکی از اندوه بزرگ غم عزیزترین افراد، راهی مراسم عزا میشوند.
آئین گلمالی که یادگاری از پیشینیان قوم لر است، از دیرباز در لرستان و بسیاری از مناطق لرنشین در کشورمان در مراسم سوگ بزرگان، قهرمانان و جوانان و عزیزترین درگذشتگان برپا میشده است.