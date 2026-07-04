به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محسن هرمزی تصریح کرد: ۱۶۵ رام قطار در خطوط مترو در حال فعالیت هستند و سرفاصله قطار‌ها در این ایام کمتر از پنج دقیقه است.

هرمزی با بیان اینکه تمام ایستگاه‌های مترو بجز ایستگاه‌های شهید بهشتی و مصلی در خط یک و ایستگاه میرزای شیرازی در خط ۳ در حال ارائه خدمت هستند، خاطرنشان کرد: تمام سیستم‌های سرمایشی قطار‌ها جهت رفاه حال شهروندان و هموطنان فعال است.

خدمات‌رسانی هزار و ۴۰۰ دستگاه ون

هرمزی همچنین با اشاره به فعالیت سه هزار و ۵۹۷ دستگاه اتوبوس برای خدمت‌رسانی به مردم، تصریح کرد: هزار و ۴۰۰ دستگاه ون نیز برای انتقال زائران در حال خدمات‌رسانی هستند.

وی افزود: اتوبوس‌ها و ون‌ها از ساعت چهار صبح امروز زائران را از پارکینگ‌های پیش‌بینی شده در ۱۴ ورودی پایتخت، ایستگاه‌های مترو تعیین شده و نقاط مختلف تهران منتقل می‌کنند و تا ساعتی پس از مراسم جهت بازگشت مردم فعال خواهند بود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تأکید کرد: با توجه به محدودیت‌های ترافیکی تا شعاع ۱.۵ کیلومتری مصلی امام خمینی (ره) تردد هرگونه وسایل نقلیه در این محدوده ممنوع است و عزاداران باید این مسیر را پیاده طی کنند؛ البته تعدادی ون برای انتقال معلولان و سالمندان در این مسیر پیش‌بینی شده است.