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معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اعلام اینکه از ساعت ۵ و ۳۰ دقیقه صبح امروز شنبه مترو تهران فعالیت خود را برای انتقال زائران به سمت مصلی آغاز کرده است، گفت: فعالیت مترو تا پایان برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب به صورت ۲۴ ساعته خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محسن هرمزی تصریح کرد: ۱۶۵ رام قطار در خطوط مترو در حال فعالیت هستند و سرفاصله قطارها در این ایام کمتر از پنج دقیقه است.
هرمزی با بیان اینکه تمام ایستگاههای مترو بجز ایستگاههای شهید بهشتی و مصلی در خط یک و ایستگاه میرزای شیرازی در خط ۳ در حال ارائه خدمت هستند، خاطرنشان کرد: تمام سیستمهای سرمایشی قطارها جهت رفاه حال شهروندان و هموطنان فعال است.
خدماترسانی هزار و ۴۰۰ دستگاه ون
هرمزی همچنین با اشاره به فعالیت سه هزار و ۵۹۷ دستگاه اتوبوس برای خدمترسانی به مردم، تصریح کرد: هزار و ۴۰۰ دستگاه ون نیز برای انتقال زائران در حال خدماترسانی هستند.
وی افزود: اتوبوسها و ونها از ساعت چهار صبح امروز زائران را از پارکینگهای پیشبینی شده در ۱۴ ورودی پایتخت، ایستگاههای مترو تعیین شده و نقاط مختلف تهران منتقل میکنند و تا ساعتی پس از مراسم جهت بازگشت مردم فعال خواهند بود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تأکید کرد: با توجه به محدودیتهای ترافیکی تا شعاع ۱.۵ کیلومتری مصلی امام خمینی (ره) تردد هرگونه وسایل نقلیه در این محدوده ممنوع است و عزاداران باید این مسیر را پیاده طی کنند؛ البته تعدادی ون برای انتقال معلولان و سالمندان در این مسیر پیشبینی شده است.