همزمان با آغار مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در تهران، ۱۲۰ موکب دار قزوینی هم خدمات خود را در بخش‌های مختلف از جمله خدماتی، رفاهی، اسکان و پذیرایی در مناطق مختلف آغاز کردند.