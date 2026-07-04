امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

خدمات موکب‌داران قزوینی به زائران رهبر شهید امت

همزمان با آغار مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در تهران، ۱۲۰ موکب دار قزوینی هم خدمات خود را در بخش‌های مختلف از جمله خدماتی، رفاهی، اسکان و پذیرایی در مناطق مختلف آغاز کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۳- ۰۹:۴۴
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
آقای رفیق
آقای رفیق
۱۴۰۵-۰۴-۱۱
جزئیات مسیر‌های تردد برای ورود به محل برگزاری آیین تشییع آقای شهید ایران
جزئیات مسیر‌های تردد برای ورود به محل برگزاری آیین تشییع آقای شهید ایران
۱۴۰۵-۰۴-۱۱
ادای احترام یک جهان به آقای شهید ایران
ادای احترام یک جهان به آقای شهید ایران
۱۴۰۵-۰۴-۱۲
ورود مقامات کشور‌های خارجی به تهران برای مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید
ورود مقامات کشور‌های خارجی به تهران برای مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید
۱۴۰۵-۰۴-۱۲
خبرهای مرتبط

اختصاص ۴۰۰ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی زائران قزوینی در تهران

حال و هوای دیار مینودری در آستانه بدرقه آقای شهید ایران

برپایی ۱۸ موکب در مجتمع‌های خدماتی‌رفاهی بین‌راهی قزوین

اعلام آمادگی مردم شهریار برای میزبانی از زائران در ۱۲۴ شب تجمع

برچسب ها: مراسم وداع ، موکب داران ، قزوین ، مراسم تشییع ، رهبر انقلاب
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 