به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان اردبیل، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل اظهار کرد: این طرح با محوریت جذب جوانان، آموزش دوره‌های داوطلبی، ارتقای مهارت‌های امدادی و تقویت مشارکت اجتماعی از دهم تیر تا اول مهر در تمامی مراکز امور جوانان و کانون‌های دانشجویی، جوانان، روستایی و طلاب اجرا می‌شود.

آقایی با بیان اینکه اجرای این طرح نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از بیکاری و سرگردانی نوجوانان دارد، افزود: شوق رویش با هدف سالم‌سازی محیط جامعه، توانمندسازی اعضا در مهارت‌های فنی و حرفه‌ای و ایجاد زمینه همکاری آنان در فعالیت‌های بشردوستانه طراحی شده است.

وی محورهای چهارگانه این طرح را شامل برنامه‌های آموزشی و مهارت‌آموزی، فعالیت‌های بشردوستانه، برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی و برنامه‌های مذهبی و مناسبتی عنوان کرد و گفت: در بخش آموزشی، دوره‌های آمادگی در برابر جنگ و مخاطرات، حمایت‌های روانی و اجتماعی، مهارت‌های زندگی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و آموزش‌های امداد و کمک‌های اولیه برای اعضا و عموم مردم برگزار می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر اردبیل با اشاره به اجرای برنامه‌های بشردوستانه در طول تابستان اظهار کرد: دیدار با خانواده شهدا، برپایی ایستگاه‌های سلامت و مشارکت در طرح اهدای خون ماندگار از جمله فعالیت‌هایی است که با هدف ترویج روحیه انسان‌دوستی و تقویت مشارکت اجتماعی جوانان انجام می‌شود.

وی همچنین از اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی شامل مسابقات علمی، فرهنگی و ورزشی، اردوهای جهادی، کاروان‌های سلامت و ارائه خدمات امدادی و فرهنگی در مناطق کم‌برخوردار خبر داد و افزود: این برنامه‌ها علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، زمینه‌ای برای آشنایی نوجوانان و جوانان با اهداف جمعیت هلال‌احمر و تربیت آنان در راستای فعالیت‌های داوطلبانه فراهم می‌کند.

آقایی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های مذهبی و مناسبتی اشاره کرد و گفت: گرامیداشت مناسبت‌های مذهبی، برگزاری اردوی راهیان نور، پیشرفت و اقتدار، عقد تفاهم‌نامه با سازمان‌های مردم‌نهاد و فراخوان جذب و سازماندهی اعضای جدید از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در قالب این طرح است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اردبیل با تأکید بر اهمیت نقش جوانان در آینده‌سازی جامعه خاطرنشان کرد: هلال‌احمر با اجرای طرح شوق رویش تلاش می‌کند مسیر رشد، مهارت‌آموزی، مسئولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی جوانان را تقویت کرده و آنان را برای حضور مؤثر در فعالیت‌های بشردوستانه آماده سازد.