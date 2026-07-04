معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با تأکید بر رعایت نکات بهداشتی در مراسم تشییع و بزرگداشت رهبر شهید، از شهروندان خواست با رعایت توصیه‌های پیشگیرانه، از بروز گرمازدگی و کم‌آبی بدن جلوگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، شریفی با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: با توجه به برگزاری مراسم تشییع و آیین‌های بزرگداشت در روز‌های گرم تیرماه، رعایت موازین بهداشتی و مراقبتی برای حفظ سلامت شرکت‌کنندگان ضروری است.

وی با اشاره به اینکه تیرماه از گرم‌ترین ماه‌های سال به شمار می‌رود، افزود: مهم‌ترین اقدام برای پیشگیری از گرمازدگی، محافظت در برابر تابش مستقیم نور خورشید و تأمین آب مورد نیاز بدن است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد استفاده از کلاه، لباس‌های نخی، گشاد و روشن، عینک آفتابی و کرم ضدآفتاب را از جمله راهکار‌های مؤثر برای کاهش اثرات گرما عنوان کرد و گفت: شهروندان باید در طول مراسم به میزان کافی آب بنوشند، زیرا کم‌آبی بدن مهم‌ترین عارضه ناشی از حضور طولانی‌مدت در هوای گرم است.

شریفی همچنین توصیه کرد شرکت‌کنندگان تا حد امکان از قرار گرفتن در معرض تابش مستقیم آفتاب خودداری کرده و در محل‌های سایه استقرار یابند.

وی با اشاره به آسیب‌پذیری برخی گروه‌های جامعه در برابر گرما، خاطرنشان کرد: زنان باردار، کودکان، سالمندان و افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن بهتر است از حضور در این‌گونه تجمعات خودداری کنند و در صورت ضرورت، مدت حضور خود را به حداقل برسانند تا از بروز مشکلات ناشی از گرما و کم‌آبی پیشگیری شود.