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با راه اندازی تعاونیهای جدید در سه ماهه نخست امسال ۳۵۶ فرصت شغلی جدید در خراسان جنوبی ایجاد شد.
مدیرکل کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، از تشکیل ۱۱ شرکت تعاونی جدید در سه ماهه نخست سال جاری در استان خبر داد.
اشرفی افزود: این تعاونیها در شهرستانهای بیرجند، قائنات و طبس ایجاد و راه اندازی شدهاند.
مدیرکل کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: با تلاشهای انجام شده و حمایتهای دولت این تعاونیها درگرایشهای نیروگاههای خورشیدی، مسکن، کشاورزی و خدمات با سرمایه اولیه بیش از ۲ میلیاردو ۸۸۱ میلیون تومان است.
اشرفی افزود: این تعاونیها مجموعا ۳۵۶ فرصت شغلی ایجاد کرده که بخش قابل توجهی از آن مربوط به حوزه سبز و پایدار از جمله نیروگاههای خورشیدی و کشاورزی است و هدف آن تقویت اقتصاد محلی کاهش بیکاری و بهره گیری از ظرفیتهای شهرستانها در بخشهای مختلف است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی تاکید کرد: تمرکز بر تشکیل تعاونیهای تجدیدپذیر، مسکن و... بخشی از برنامههای گسترش و توسعه برای ایجاد اشتغال پایدار واستفاده بهینه از منابع است.
به گفته وی این تعاونیها با حمایتها و مشاورههای فنی آموزشی و برخوداری از طریق سامانه جامع هوشمند تعان کشور به ثبت رسیدهاند و انتظار میرود در ماههای آینده شاهد اشتغالزایی بیشتر در حوزه تعاون استان باشیم.