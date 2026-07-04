مدیرکل کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، از تشکیل ۱۱ شرکت تعاونی جدید در سه ماهه نخست سال جاری در استان خبر داد.

اشرفی افزود: این تعاونی‌ها در شهرستان‌های بیرجند، قائنات و طبس ایجاد و راه اندازی شده‌اند.

مدیرکل کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: با تلاش‌های انجام شده و حمایت‌های دولت این تعاونی‌ها درگرایش‌های نیروگاه‌های خورشیدی، مسکن، کشاورزی و خدمات با سرمایه اولیه بیش از ۲ میلیاردو ۸۸۱ میلیون تومان است.

اشرفی افزود: این تعاونی‌ها مجموعا ۳۵۶ فرصت شغلی ایجاد کرده که بخش قابل توجهی از آن مربوط به حوزه سبز و پایدار از جمله نیروگاه‌های خورشیدی و کشاورزی است و هدف آن تقویت اقتصاد محلی کاهش بیکاری و بهره گیری از ظرفیت‌های شهرستان‌ها در بخش‌های مختلف است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی تاکید کرد: تمرکز بر تشکیل تعاونی‌های تجدیدپذیر، مسکن و... بخشی از برنامه‌های گسترش و توسعه برای ایجاد اشتغال پایدار واستفاده بهینه از منابع است.

به گفته وی این تعاونی‌ها با حمایت‌ها و مشاوره‌های فنی آموزشی و برخوداری از طریق سامانه جامع هوشمند تعان کشور به ثبت رسیده‌اند و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده شاهد اشتغالزایی بیشتر در حوزه تعاون استان باشیم.