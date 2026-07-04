وزیر نفت امروز با والدراک لودوینگ یاینتسکه ویتاکر، وزیر امور خارجه جمهوری نیکاراگوئه دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن پاک‌نژاد امروز (شنبه، ۱۳ تیر) با والدراک لودوینگ یاینتسکه ویتاکر، وزیر امور خارجه جمهوری نیکاراگوئه که به نمایندگی از دولت این کشور برای شرکت در مراسم ادای احترام به مقام رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران آمده است، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، دو طرف بر توسعه همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف اقتصادی از جمله نفت و انرژی تأکید کردند.

وزیر نفت در ابتدای این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره رهبرعظیم‌الشان شهید از حضور وزیر امور خارجه نیکاراگوئه و هیئت همراه برای شرکت در مراسم بدرقه ایشان قدردانی کرد و افزود: در غم از دست دادن رهبری بزرگ و بی‌نظیر هستیم که تا آخرین لحظات عمر خود در برابر آنچه از سوی استکبار جهانی تحمیل شد، ایستاد.

وی بیان کرد: باورمان این است نه تنها جامعه مسلمان جهان بلکه غیرمسلمانان آزاده جهان نیز به ایشان عشق می‌ورزند.

پاک‌نژاد از ایران با اشاره فرصت‌های طلایی سرمایه‌گذاری در ایران به‌ویژه در بخش انرژی افزود: با توجه به نزدیکی روابط دو کشور دوست و همراه ایران و نیکاراگوئه در عرصه بین‌المللی، این تعاملات قابلیت گسترش دارند.

رایزنی‌های انرژی با ایران در مسیر مطلوبی قرار دارد

براساس این گزارش، والدراک لودوینگ یاینتسکه ویتاکر، وزیر امور خارجه جمهوری نیکاراگوئه در حاشیه دیدار با محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت ضمن تسلیت شهادت رهبر شهید ایران از ایشان به‌عنوان الگو و الهام‌بخش برای ملت‌های جهان یاد کرد.

وی با قدردانی از وزیر نفت برای ملاقات امروز گفت: نیکاراگوئه کشوری کوچک است و نیاز‌های آن در حوزه انرژی محدود است، اما با وجود فاصله جغرافیایی زیاد میان دو کشور، مذاکرات مطلوبی در حال انجام است.

وزیر امور خارجه جمهوری نیکاراگوئه بیان کرد: آنچه بیش از هر چیز برای جهان اهمیت دارد، صلح است. هرچند دستیابی به صلح مسیری دشوار و پرچالش است، اما بر این باوریم که بهترین راه برای آینده جهان به شمار می‌رود.

والدراک لودوینگ یاینتسکه ویتاکر افزود: از این‌رو، تلاش‌های خود را برای تحقق صلح در جهان ادامه خواهیم داد؛ صلحی که بر پایه احترام به حق حاکمیت کشورها، برابری ملت‌ها استوار باشد.