مدیر کل محیط زیست مازندران گفت: خرس قهوه‌ای به دلیل آسیب شدید به ستون فقرات، با وضعیت جسمانی بسیار وخیم و احتمال فلجی دائمی مواجه است.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ علیرضا ابراهیمی، رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش مازندران، اعلام کرد این خرس ۱۸ تا ۲۰ ساله بر اثر اصابت گلوله دچار آسیب نخاعی شده و توانایی حرکت با اندام‌های عقب را از دست داده است. همچنین تصاویر رادیولوژی، وجود حدود ۲۰ ساچمه را در بخش‌های مختلف بدن حیوان نشان می‌دهد.

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تیم دامپزشکی سازمان حفاظت محیط زیست با بررسی نتایج معاینات و آزمایش‌ها، برنامه درمانی شامل کنترل درد، درمان زخم‌های عفونی و پایش مستمر را برای ادامه مراقبت در مرکز بازتوانی سمسکنده به‌روزرسانی کردند.

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ابراهیمی با اشاره به احتمال بسیار ضعیف بهبودی کامل و بازگشت عملکرد حرکتی حیوان، تأکید کرد که شناسایی و برخورد قانونی با عاملان این تیراندازی غیرمجاز با جدیت در دستور کار قرار دارد.