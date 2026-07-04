براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شهرستان شوش در استان خوزستان در وضعیت قرمز و ناسالم و ۸ شهر دیگر در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز شنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵ در شوش روی عدد ۱۵۲ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم هوا برای همه گروه های سنی است.

داده‌های این سامانه نشان می‌دهند که شوشتر با ۱۴۸، هندیجان ۱۴۶، اهواز ۱۳۴، کارون ۱۳۳، شادگان ۱۳۲، بهبهان ۱۲۷، ایذه ۱۱۱، اندیمشک ۱۰۲ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه های حساس قرار دارند.

براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوا، شهرهای آبادان، امیدیه، دزفول، رامهرمز، گتوند، مسجدسلیمان و هویزه در وضعیت قابل قبول هستند.