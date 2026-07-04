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راهداری و حمل و نقل جادهای استان فارس از آمادگی حداکثری ۷۴ مجتمع خدماتی-رفاهی بینراهی این استان برای ارائه خدمات به مسافران و کاربران جادهای خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس رئیس اداره بازرگانی و سرمایهگذاری راهداری فارس با اشاره به افزایش تردد در جاده های استان، تأکید کرد: همه مجتمعها با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، تمهیدات لازم را برای ارائه خدمات رفاهی، بهداشتی و خدماتی فراهم کرده اند.
ابوذر رحیمی خاطرنشان کرد : نظارت مستمر بر کیفیت خدمات، از جمله وضعیت سرویسهای بهداشتی، نمازخانهها، جایگاههای سوخت و واحدهای پذیرایی، در اولویت قرار دارد تا آسایش مسافران تضمین شود.
رحیمی افزود: «این مجتمعها با نقشآفرینی در کاهش خستگی رانندگان و ارتقای ایمنی سفر، از ارکان اصلی شبکه راههای استان محسوب میشوند.»
وی از بهرهبرداران خواست با رعایت تکریم مسافران و حفظ استانداردهای بهداشتی، کیفیت خدمات خود را ارتقا دهند.