کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین، با اشاره به پایدار بودن وضع هوا در سه روز آینده، از گذر متناوب امواج جوی در ساعات بعدازظهر و افزایش ابر خبر داد.

احتمال گرد و خاک در مناطق جنوبی و شرقی

احتمال گرد و خاک در مناطق جنوبی و شرقی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین، با اشاره به پایدار بودن وضع هوا در سه روز آینده، از گذر متناوب امواج جوی در ساعات بعدازظهر و افزایش ابر خبر داد.

مریم بهروزی، افزود: خروجی مدل‌های هواشناسی نشان می‌دهد که وضعیت جوی منطقه تا سه روز آینده نسبتاً پایدار خواهد بود؛ با این حال، در ساعات بعدازظهر گذر متناوب امواج جوی از سطح منطقه باعث افزایش ابر خواهد شد.

وی در ادامه گفت: امروز نیز مانند روز گذشته، وزش باد‌های جنوبی در منطقه ادامه دارد که این پدیده به ویژه در مناطق جنوبی و شرقی دشت قزوین، احتمال ایجاد گرد و خاک محلی را به همراه دارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین خاطرنشان کرد: با توجه به وزش باد‌های جنوبی، امروز روند افزایش نسبی دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.