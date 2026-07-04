به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، رئیس کل دادگستری استان گفت: سال گذشته بیش از ۵۲ هزار دادگاه برخط در استان برگزار شد.

عبداللهی افزود: یکی از برنامه‌های دادگستری، عدالت هوشمند و توسعه دادرسی الکترونیک است که در این زمینه نرخ ابلاغ الکترونیک در استان به ۹۷ درصد رسیده است.

وی گفت: در یک سال گذشته ۴ هزار و ۶۸۶ مورد ویدئو کنفرانس با زندان‌های استان برقرار شده که نیاز به اعزام فیزیکی زندانیان را کاهش داده است.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی افزود: به واسطه قرعه کشی الکترونیک کارشناسان، سهم ارجاع از طریق قرعه کشی الکترونیک نیز از ۵۷ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۷۷ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

عبداللهی همچنین از کاهش زمان صدور گواهی عدم سوء پیشینه از ۲۴ ساعت به ۷ ساعت خبر داد.