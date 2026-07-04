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جانشین پلیس راه راهور فراجا، از ترافیک نیمهسنگین در محورهای چالوس، هراز، آزادراه تهران-شمال و برخی ورودیهای تهران و البرز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، گفت: ترافیک در برخی از محورهای شمالی و ورودیهای استان تهران و البرز به صورت نیمهسنگین جریان دارد.
وی افزود: ترافیک در محور چالوس، در حدفاصل پل زنگوله تا سیاهبیشه نیمهسنگین گزارش شده است.
جانشین پلیس راه فراجا با اشاره به اینکه در آزادراه تهران–شمال، محدوده تونل شماره ۱۸ و همچنین حدفاصل تونل البرز تا انتهای آزادراه به سمت تهران، ترافیک به صورت نیمهسنگین در جریان است تصریح کرد: در محور هراز، محدوده سهراهی چلاو نیز ترافیک نیمهسنگین گزارش شده است.
وی از ترافیک نیمهسنگین در آزادراه کرج–قزوین، حدفاصل پلیسراه مهرشهر تا گلدشت به سمت تهران خبر و ادامه داد: در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت، همچنین در محورهای چالوس، هراز و آزادراه تهران–شمال در مسیر شمال به جنوب، ترافیک نیمه سنگین، اما بدون گره ترافیکی برقرار است.
محبی با اشاره به شرایط جوی محورهای شمالی گفت: تمامی محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
وی از زائرانی که به مقصد تهران و سایر استانهای میزبان مراسم تشییع رهبر شهید (قم و خراسان رضوی) در حال تردد هستند، خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت جادهها و محدودیتهای احتمالی ترافیکی اطلاع کسب کنند تا بتوانند مناسبترین مسیر را برای سفر انتخاب کنند.
محبی افزود: با توجه به حجم بالای تردد در روزهای برگزاری مراسم، مدیریت زمان سفر، رعایت توصیهها و دستورات پلیس و پرهیز از سفرهای غیرضروری، نقش مهمی در کاهش زمان توقف در ترافیک، روانسازی عبور و مرور و تسهیل خدماترسانی به زائران و سایر کاربران جادهای خواهد داشت.