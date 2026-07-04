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مدیر جهاد کشاورزی سنندج از پیشبینی برداشت بالغ بر ۱۸۰ هزار تن انواع محصولات باغی در سال جاری از باغات این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سنندج با بیان اینکه پیشبینی میشود در سال جاری بیش از ۱۸۰ هزار تن انواع محصولات باغی از باغات این شهرستان برداشت شود اظهار داشت: سنندج با دارا بودن بالغ بر ۲۱۸ هزار هکتار باغ و برخورداری از سطح و تولید بیش از ۳۵ درصدی، سهم مهمی در تولید انواع محصولات باغی دارد.
وریا رحیمی خاطرنشان کرد این شهرستان به لحاظ پتانسیل مناسب در تولید بسیاری از محصولات باغی نظیر توتفرنگی، انگور، گردو و ... رتبه نخست و برتر استان را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: انجام اقدامات مناسب ترویجی، تحقیقی در سالهای اخیر از قبیل اصلاح و نوسازی باغات، استفاده از نهالهای گواهیشده و اصلاحشده، اجرای بهموقع عملیات بهباغی شامل هرس، سرشاخه کاری، مدیریت کف باغ، مبارزه مؤثر و اصولی با علفهای هرز، کنترل آفات و بیماریها، شخم، تغذیه اصولی درختان و توسعه باغبانی حفاظتی، نقش مهمی در افزایش کیفیت و کمیت محصولات باغی شهرستان داشته است.