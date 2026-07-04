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۵۷ سال پیش گروهی از امدادگران برای رساندن کمک به زلزله زدگان مهمان روستای دهنه اجاق شدندکه رهبر شهید انقلاب اسلامی، یکی از آنها بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، رهبر شهید انقلاب اسلامی، روز ۲۲ مهر ۱۳۹۱، در سفر به اسفراین فرمودند: اسفراین امروز با اسفراین قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست و من در دوران پیش از انقلاب، یک توقف کوتاهی در شهر شما داشتهام و سال ۱۳۴۷ در این منطقهی «دهنهی اجاق» زلزله شد که من برای امداد رسانی با گروههای امدادی به این روستا رفتیم.
روستای دهنه اجاق در هشتاد کیلومتری شهر بجنوردقرار دارد .