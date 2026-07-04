به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، رهبر شهید انقلاب اسلامی، روز ۲۲ مهر ۱۳۹۱، در سفر به اسفراین فرمودند: اسفراین امروز با اسفراین قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست و من در دوران پیش از انقلاب، یک توقف کوتاهی در شهر شما داشته‌ام و سال ۱۳۴۷ در این منطقه‌ی «دهنه‌ی اجاق» زلزله شد که من برای امداد رسانی با گروه‌های امدادی به این روستا رفتیم.

روستای دهنه اجاق در هشتاد کیلومتری شهر بجنوردقرار دارد .