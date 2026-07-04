به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، تجمع صد وبیست و پنجمین شب از شب‌های ایستادگی که با حضور پرشور زنان، کودکان، مردان و جوانان بوکانی همراه بود، صحنه‌های ماندگاری از وحدت ملی را رقم زد.

در دستانِ این جمعیت، اهتزاز پرچم‌های سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران در کنار پرچم‌های محور مقاومت، نمادی از ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمنان بود، شرکت‌کنندگان با سردادن شعار‌های ضد استکباری، خشم و انزجار خود را از جنایات رژیم صهیونیستی و سیاست‌های مداخله‌جویانه آمریکا ابراز داشتند.

این خروشِ مردم‌نهاد، فراتر از یک تجمع معمولی، پیامی راهبردی به دشمنانِ امنیت و استقلال کشور بود؛ پیامی مبنی بر اینکه پیوند میان مردم و نیرو‌های مسلح، ناگسستنی است و هیچ‌گونه تهدیدی نمی‌تواند خللی در اراده‌ی این ملت در دفاع از آرمان‌های اصیل انقلاب ایجاد کند.

بوکان با این حماسه، بار دیگر ثابت کرد که پاسدار خون شهدا و مدافع عزت و امنیت جمهوری اسلامی است.