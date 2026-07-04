پیشرفت ایران از نگاه مهمانان خارجی آیین تشییع

همزمان با حضور مهمانان خارجی در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، جمعی از شخصیت‌های سیاسی، علمی و فرهنگی از بیش از ۱۵ کشور جهان از ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو بازدید کردند و با دستاورد‌های علمی ایران در این حوزه آشنا شدند.