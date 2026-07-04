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پیشرفت ایران از نگاه مهمانان خارجی آیین تشییع

همزمان با حضور مهمانان خارجی در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، جمعی از شخصیت‌های سیاسی، علمی و فرهنگی از بیش از ۱۵ کشور جهان از ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو بازدید کردند و با دستاورد‌های علمی ایران در این حوزه آشنا شدند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۳- ۰۹:۵۴
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برچسب ها: مراسم وداع و تشییع ، رهبر انقلاب ، مهمانان خارجی ، پیشرفت ایران ، فناوری نانو
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