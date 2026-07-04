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به گفته هادی ربانی معاون شهردار کرمان، این نهاد با برپایی موکب در تهران و مشهد و همچنین اعزام گروههای مختلف، در بدرقه رهبر شهید، بطور خاص به مردم خدمت رسانی میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، به گفته هادی ربانی معاون شهردار کرمان، این نهاد با برپایی موکب در تهران و مشهد و همچنین اعزام گروههای مختلف، در بدرقه رهبر شهید، بطور خاص به مردم خدمت رسانی میکند.
ربانی همچنین از برپایی موکب در ورودی و خروجیهای شهر کرمان خبر داد و گفت: شهرداری در موکب ماهان نیز، به زائران خدمت رسانی میکند.
وی افزود: در تهران نیز بعنوان معین شهرداریهای مناطق ۱۲ و ۱۳ تهران خدمت رسانی میکند و مردم و هم استانیها نیز در صورت اسکان در این مناطق، میتوانند از خدمات ارائه شده این ایام بهرهمند شوند.
وی افزود: پایانه مسافربری نیز با تشکیل ستاد بدرقه رهبر شهید و با همه ظرفیت پای کار هست و برای اعزام مردم، برنامه ریزی خاص کرده است.