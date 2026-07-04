به گفته هادی ربانی معاون شهردار کرمان، این نهاد با برپایی موکب در تهران و مشهد و همچنین اعزام گروه‌های مختلف، در بدرقه رهبر شهید، بطور خاص به مردم خدمت رسانی می‌کند.

خدمت رسانی ویژه شهرداری به زائران از کرمان تا تهران و مشهد

خدمت رسانی ویژه شهرداری به زائران از کرمان تا تهران و مشهد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، به گفته هادی ربانی معاون شهردار کرمان، این نهاد با برپایی موکب در تهران و مشهد و همچنین اعزام گروه‌های مختلف، در بدرقه رهبر شهید، بطور خاص به مردم خدمت رسانی می‌کند.

ربانی همچنین از برپایی موکب در ورودی و خروجی‌های شهر کرمان خبر داد و گفت: شهرداری در موکب ماهان نیز، به زائران خدمت رسانی می‌کند.

وی افزود: در تهران نیز بعنوان معین شهرداری‌های مناطق ۱۲ و ۱۳ تهران خدمت رسانی می‌کند و مردم و هم استانی‌ها نیز در صورت اسکان در این مناطق، میتوانند از خدمات ارائه شده این ایام بهره‌مند شوند.

وی افزود: پایانه مسافربری نیز با تشکیل ستاد بدرقه رهبر شهید و با همه ظرفیت پای کار هست و برای اعزام مردم، برنامه ریزی خاص کرده است.