پخش زنده
امروز: -
نشست مدیریت محلهمحور با حضور استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مسئولان استانی در روستای باراندوز شهرستان ارومیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نشست مدیریت محلهمحور در روستای باراندوز شهرستان ارومیه با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.
استاندار آذربایجانغربی در این دیدار مردمی، دستورات لازم را برای رفع مشکلات مطرح شده صادر و بر اهمیت تعامل مستقیم مسئولان با مردم تأکید کرد.
در این دیدار اقشار مختلف مردم به صورت چهرهبهچهره، مسائل و مشکلات خود را با استاندار آذربایجانغربی و مدیران دستگاههای اجرایی استان در میان گذاشتند.