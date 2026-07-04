به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نشست مدیریت محله‌محور در روستای باراندوز شهرستان ارومیه با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این دیدار مردمی، دستورات لازم را برای رفع مشکلات مطرح شده صادر و بر اهمیت تعامل مستقیم مسئولان با مردم تأکید کرد.

در این دیدار اقشار مختلف مردم به صورت چهره‌به‌چهره، مسائل و مشکلات خود را با استاندار آذربایجان‌غربی و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان در میان گذاشتند.