وزیر آموزش و پرورش این حضور را جلوه‌ای از وفاداری، مسئولیت‌پذیری و انسجام خانواده بزرگ آموزش و پرورش دانست و بر تداوم راه شهدا، پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی و نقش‌آفرینی مؤثر فرهنگیان در خدمت به مردم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا کاظمی هم‌زمان با آیین وداع مردم تهران با رهبر شهید انقلاب در مصلای امام خمینی (ره)، در تجمع هیئت فرهنگیان و دانش‌آموزان شهر تهران با قدردانی از حضور گسترده فرهنگیان در خدمت‌رسانی به زائران رهبر شهید، این حضور را جلوه‌ای از وفاداری، مسئولیت‌پذیری و انسجام خانواده بزرگ آموزش و پرورش دانست و بر تداوم راه شهدا، پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی و نقش‌آفرینی مؤثر فرهنگیان در خدمت به مردم تأکید کرد.

وزیر آموزش و پرورش در این مراسم، ضمن تسلیت شهادت رهبر انقلاب، با تأکید بر تداوم راه رهبر شهید انقلاب، حفظ انسجام ملی و نقش‌آفرینی فرهنگیان در صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، اظهار کرد: آنچه امروز در سراسر ایران اسلامی در حال شکل‌گیری است، جلوه‌ای کم‌نظیر از همبستگی، وفاداری و پیوند عمیق ملت با آرمان‌های انقلاب اسلامی است و این حضور گسترده، سرمایه‌ای ماندگار برای کشور خواهد بود.

وی با اشاره به ابعاد گسترده حضور مردم در مراسم وداع، خاطرنشان کرد: اگرچه فقدان رهبر شهید برای ملت ایران اندوهی بزرگ و جبران‌ناپذیر است، اما همین حضور پرشور و آگاهانه مردم، یکی از ماندگارترین و باشکوه‌ترین صحنه‌های تاریخ معاصر را رقم خواهد زد و بی‌تردید این بدرقه تاریخی در حافظه ملت‌ها ماندگار خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش، حضور گسترده مردم را نشانه اقتدار، بصیرت و انسجام ملی دانست و افزود: دشمنان انقلاب اسلامی با همه اقدامات مذبوحانه خود در پی تضعیف روحیه ملت ایران بودند، اما حضور باشکوه مردم، مسیر دیگری را برای انقلاب اسلامی ترسیم کرد و جلوه‌ای روشن از وحدت، مقاومت و استواری ملت ایران را به نمایش گذاشت.

کاظمی با ادای احترام به فرهنگیان و دانش‌آموزان حاضر در این آیین، تصریح کرد: امروز خانواده بزرگ آموزش و پرورش در کنار ملت ایران گرد هم آمده است تا ضمن وداع با رهبر شهید انقلاب، با رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان خلف صالح و فرزند شایسته رهبر شهید، تجدید میثاق کرده و بار دیگر بر استمرار راه امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب اسلامی، فرماندهان شهید و همه شهیدان تأکید کند و تا پای جان از انقلاب اسلامی، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ارزش‌های والای آن پاسداری نماید.

وی ضمن قدردانی از اداره‌کل آموزش و پرورش شهر تهران به‌دلیل برنامه‌ریزی، هماهنگی و برگزاری شایسته آیین وداع فرهنگیان و دانش‌آموزان با رهبر شهید انقلاب، با اشاره به ظرفیت گسترده آموزش و پرورش در میزبانی از زائران، اظهار کرد: در سراسر کشور بیش از پنج هزار مدرسه و حدود ۵۰ هزار کلاس درس برای اسکان و پذیرایی از زائران آماده‌سازی شده است و فرهنگیان، افزون بر ایفای مسئولیت‌های آموزشی، با روحیه‌ای جهادی و متعهدانه در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی، خدمت به دلدادگان رهبر شهید انقلاب را وظیفه‌ای ارزشمند و افتخاری بزرگ می‌دانند.

وزیر آموزش و پرورش در پایان، حضور عظیم مردم در آیین‌های وداع و تشییع را نماد اقتدار جمهوری اسلامی ایران برشمرد و تأکید کرد: این حضور تاریخی، افزون بر ثبت یکی از باشکوه‌ترین اجتماعات مردمی، نمایش روشنی از وحدت، سرمایه اجتماعی و اقتدار ملت ایران در برابر دشمنان خواهد بود و پیام استقامت، همبستگی و وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به جهانیان مخابره خواهد کرد.