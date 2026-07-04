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با هدف توسعه کانونهای توسعه گردشگری سرعین پایگاه میراث ملی دستکندههای تاریخی کنزق ساماندهی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل جلیل جباری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل اظهار کرد: ساماندهی و توجه به جاذبهها و آثار تاریخی سرعین با هدف افزایش ماندگاری مسافران ضرورت دارد و نیازمند تامین اعتبار برای این موضوع هستیم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل افزود: پایگاه میراث ملی دستکندهای تاریخی کنزق سرعین یکی از مهمترین جاذبههای تاریخی این شهرستان است که با ساماندهی آن میتوانیم به عنوان دومین کانون توسعه گردشگری سرعین، در کنار آبهای درمانی، از آن بهره ببریم.
جباری تاکید کرد: مرکز صنایعدستی سرعین به عنوان پایلوت مراکز صنایعدستی در قطبهای توریستی کشور با همکاری وزارت میراثفرهنگی، شهرداری و شورای شهر سرعین و استانداری اردبیل احداث میشود و وزارت میراثفرهنگی 50 درصد از اعتبار مورد نیاز برای آن را تامین خواهد کرد که نیازمند تامین مابقی اعتبار از محل اعتبارات استانی هستیم.
وی همچنین با اشاره به فعالیت هتل اسکول، ادامه داد: بحث ارتقا خدمات گردشگری یکی از دغدغههای اصلی مسئولان استانی است که با راهاندازی هتل اسکول در همکاری با شرکت توسعه گردشگری استان، دورههای آموزشی عوامل دخیل در سفر آغاز شده و ادامه خواهد داشت.
مدیرکل میراثفرهنگی استان اردبیل تصریح کرد: رکود گردشگری سرعین در نیمه دوم سال یکی دیگر از چالشهای صنعت گردشگری استان است که در این زمینه نیز در حال برنامهریزی برای تبدیل سرعین به قطب برگزاری رویدادها و جشنوارههای فرهنگی به ویژه در فصول پاییز و زمستان هستیم و این امر نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط است.