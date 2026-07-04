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متخصص طب ایرانی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با ارائه توصیههای پزشکی و تدابیر طب ایرانی، مهمترین راهکارهای پیشگیری از گرمازدگی، کمآبی بدن و خستگی در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدمهدی پرویزی، پزشک و متخصص طب ایرانی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با اشاره به مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، گفت: رعایت چند نکته ساده پزشکی و تغذیهای میتواند از بروز گرمازدگی، کمآبی بدن، افت فشار خون و خستگی در شرکتکنندگان پیشگیری کند.
وی نوشیدن آب کافی را مهمترین راهکار پیشگیری از گرمازدگی عنوان کرد و افزود: افراد بهتر است پیش از خروج از منزل آب کافی بنوشند و در طول مراسم نیز بدون آنکه منتظر احساس تشنگی بمانند، در فواصل منظم از آب سالم استفاده کنند. همچنین توصیه میشود شرکتکنندگان با معده خالی در مراسم حضور پیدا نکنند و پیش از حرکت، یک وعده غذایی سبک و متعادل مصرف کنند.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به توصیههای طب ایرانی اظهار کرد: در روزهای گرم، مصرف غذاهای سبک و زودهضم مانند سوپ، آش رقیق، لبنیات کمچرب، سبزیجات تازه و میوههای آبدار از جمله هندوانه، خیار، طالبی، خربزه، آلو، سیب و مرکبات میتواند به حفظ تعادل حرارتی بدن کمک کند. در مقابل، بهتر است از مصرف غذاهای پرچرب، پرادویه، شور، فستفودها و شیرینیهای سنگین پیش از حضور در مراسم خودداری شود.
پرویزی درباره نوشیدنیهای مناسب نیز گفت: آب سالم بهترین انتخاب است و در کنار آن، دوغ کمنمک، شربت آبلیموی تازه، شربت خاکشیر و تخم شربتی که بهصورت کاملاً بهداشتی تهیه شده باشند، میتوانند در کاهش احساس عطش مؤثر باشند.
وی همچنین توصیه کرد از مصرف نوشابههای شیرین، نوشیدنیهای انرژیزا، آبمیوههای صنعتی و مقادیر زیاد چای و قهوه پرهیز شود.
وی همراه داشتن میانوعدههای سبک مانند بیسکویت سبوسدار، کشمش، خرما، مغزها و میوههای تازه را برای جلوگیری از افت قند خون و ضعف جسمانی مفید دانست و افزود: افراد مبتلا به دیابت یا کسانی که سابقه افت قند خون دارند، باید بیش از دیگران به همراه داشتن میانوعده مناسب و مصرف بهموقع آن توجه کنند.
این متخصص طب ایرانی با تأکید بر انتخاب پوشش مناسب، گفت: استفاده از لباسهای نخی، گشاد، کفش راحت، کلاه لبهدار یا وسایل ایجادکننده سایه میتواند از افزایش دمای بدن و خستگی زودرس جلوگیری کند. همچنین برای کودکان نیز استفاده از لباسهای نخی توصیه میشود.
پرویزی با اشاره به ضرورت محافظت از پوست در برابر نور خورشید، اظهار کرد: استفاده از کرم ضدآفتاب با SPF مناسب برای نواحی در معرض آفتاب، بهویژه صورت، گردن و دستها، ضروری است.
وی افزود: از دیدگاه طب ایرانی نیز استفاده موضعی از برخی روغنهای گیاهی مانند روغن بنفشه یا روغن تخم کدو بهعنوان مرطوبکننده میتواند به کاهش خشکی پوست کمک کند.
پرویزی همچنین توصیه کرد سالمندان، کودکان، زنان باردار و افراد مبتلا به بیماریهای قلبی، ریوی، دیابت یا فشار خون، مدت حضور خود را در مراسم مدیریت کنند و در صورت امکان، در محلهای سایه استراحت داشته باشند.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه آگاهی از علائم گرمازدگی اهمیت زیادی دارد، گفت: ضعف، سرگیجه، سردرد، تشنگی شدید، تهوع، تپش قلب، افزایش دمای بدن و اختلال در هوشیاری از مهمترین علائم هشداردهنده هستند. در صورت مشاهده این نشانهها، فرد باید سریعاً به محیطی خنک منتقل شود، بدن او با آب یا پارچه مرطوب خنک شود و در صورت هوشیار بودن، آب خنک بنوشد. اگر سطح هوشیاری فرد کاهش یافته باشد، باید از خوراندن مایعات خودداری و فوراً از نیروهای اورژانس کمک خواسته شود.
پرویزی در پایان تأکید کرد: رعایت این توصیههای ساده پزشکی و بهرهگیری از تدابیر مستند طب ایرانی، علاوه بر پیشگیری از گرمازدگی و کمآبی بدن، میتواند زمینه حضور ایمنتر و آرامشبخشتر مردم در این مراسم را فراهم کند.