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مراسم شعرخوانی «آخرین دیدار» در شبستان شمالی مصلی تهران آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، میلاد عرفان پور شاعر و مدیر رویداد «آخرین دیدار» از حضور ۲۸۰ شاعر از ایران و جهان در مراسم شعرخوانی مراسم وداع با رهبر شهید خبر داد و گفت: به رسم علاقه و توجه رهبر شهید انقلاب اسلامی به شعر به عنوان اولین هنر ایران، این مراسم برگزار میشود.
وی افزود: برگزاری این رویداد ۴۸ ساعت بطول خواهد انجامید. شاعران پیاپی و بدون وقفه اشعار خود را میخوانند.
عرفان پور گفت: این شعرخوانی بیوقفه نشانهای از خستگیناپذیری شاعران در مسیر شعر و ادب انقلاب اسلامی است.