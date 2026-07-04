رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث آذربایجان غربی از وقوع حادثه برخورد یک دستگاه خودروی پرادو با گروهی از گردشگران در منطقه کوه نالشکینه شهرستان بوکان خبر داد و گفت: در این حادثه یک نفر جان باخت و ۱۵ نفر نیز مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، فرزین رضازاده افزود: به‌محض اعلام حادثه به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵، تیم‌های عملیاتی فوریت‌های پزشکی به محل اعزام شدند.

او اضافه کرد: با توجه به گستردگی حادثه، چندین دستگاه آمبولانس اورژانس و نیرو‌های عملیاتی به محل اعزام و پس از انجام تریاژ، اقدامات درمانی و تثبیت وضعیت مصدومان در صحنه، انتقال آنان به مراکز درمانی انجام شد.

رضازاده با اشاره به آخرین آمار ثبت‌شده در مرکز هدایت عملیات بحران (EOC) استان گفت: این حادثه تاکنون ۱۵ مصدوم و یک فوتی بر جای گذاشته است. مصدومان پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی، بر اساس شدت جراحات به مراکز درمانی منتقل شدند و تعدادی از آنان برای ادامه درمان در بیمارستان شهید دکتر قلی‌پور بوکان بستری هستند.

رئیس اورژانس آذربایجان غربی ضمن ابراز تأسف از جان‌باختن یکی از هم‌وطنان در این حادثه، تصریح کرد: بررسی علت وقوع حادثه توسط مراجع ذی‌صلاح در دست انجام است.

رضازاده از شهروندان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت و حرکات پرخطر و توجه ویژه به ایمنی در مسیر‌های گردشگری و مناطق پرتردد، از وقوع حوادث مشابه پیشگیری کنند.