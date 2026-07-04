پخش زنده
امروز: -
مردم ولایتمدار مازندران در شب یکصد و بیست و پنجم تجمعات شبانه، با حضور گسترده در میادین و خیابانهای استان، بار دیگر بر تداوم راه ولایت و ایستادگی در مسیر مقاومت تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مردم ولایتمدار مازندران در شب یکصد و بیست و پنجم تجمعات شبانه، با حضور گسترده در میادین و خیابانهای استان، بار دیگر بر تداوم راه ولایت و ایستادگی در مسیر مقاومت تأکید کردند.
این راهپیمایی حماسی، با هدف تجدید بیعت با حضرت آیتالله مجتبی خامنهای و ابراز پایبندی تا آخرین نفس در سنگر دفاع از ایران اسلامی برگزار شد.
در این تجمعات، سوگواری در کنار عزم راسخ برای ادامه مسیر رهبری گره خورد. شرکتکنندگان در این راهپیمایی، حضور خود را نه تنها یک گردهمایی، بلکه تجدید میثاقی با پیشوای جدید انقلاب دانستند تا پیام صریح خود را مبنی بر صیانت از دستاوردهای انقلاب و ایستادگی در برابر استکبار به گوش جهانیان برسانند.
مردم ولایتمدار در گفتوگو با خبرنگار ما، احساسات خود را چنین بیان کردند: یکی از شرکتکنندگان با اشاره به نقش پدرانه امام شهید برای تمام ملت ایران و آزادیخواهان جهان، این حضور را پاسخی به آن ایثار بزرگ دانست. شرکتکننده دیگری نیز با تأکید بر بیداری ملی که حاصل هدایت رهبر شهید بود گفت.