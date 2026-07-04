به گزارش خبرگزاری صدا و سیما‌ی کهگیلویه و بویراحمد؛ فرمانده سپاه فتح استان گفت: این تعداد با ۳۳ دستگاه اتوبوس و ۲ هزار و ۹۰۰ خودروی شخصی راهی تهران شدند.

سردار مثنوی همچنین گفت: ۶۰۰ نفر از موکب داران استان نیز برای خدمات رسانی به زائران در مشهد مقدس عازم این شهر شدند.

مراسم مردمی وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب به طور رسمی از ساعت ۶ صبح امروز (شنبه، ۱۳ تیر) در مصلای امام خمینی (ره) تهران آغاز شد.

پیرو اطلاعیه‌های پیشین دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب، جزئیات مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب بدین شرح است:

روز‌های شنبه ۱۳ و یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با نوزدهم و بیستم ماه محرم: مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی (قدّس‌سرّه) تهران.

روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیست‌ویکم ماه محرم: مراسم تشییع در تهران.

روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیست‌ودوم ماه محرم: مراسم تشییع در شهر مقدّس قم.

روز پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیست‌چهارم ماه محرم و شب شهادت امام سجاد علیه‌السلام: مراسم تشییع در مشهد مقدس و تدفین در حرم ملکوتی امام‌رضا (ع)

در همین حال نیز قرار است مراسمی برای وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب روز چهارشنبه ۱۷ تیر در شهر‌های نجف و کربلا برگزار شود.