به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،ویژه‌برنامه‌های بدرقه «آقای شهید ایران» از صبح امروز در حسینیه ثارالله کرمان آغاز شده است. این مراسم از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ برگزار می‌شود و تا هجدهم این ماه، هر روز در همین ساعت ادامه خواهد داشت.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، علاوه بر مراسم صبحگاهی، هر روز از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹ ویژه‌برنامه‌هایی در گلزار شهدای کرمان برگزار می‌شود. همچنین از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰ نیز آیین‌های بدرقه در میادین مختلف شهر کرمان با حضور مردم برگزار خواهد شد.

این برنامه‌ها با هدف گرامیداشت یاد و بدرقه «آقای شهید ایران» و با حضور اقشار مختلف مردم در نقاط مختلف شهر کرمان اجرا می‌شود.