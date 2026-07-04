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ویژهبرنامههای بدرقه «آقای شهید ایران» از ساعت ۹:۳۰ صبح امروز در حسینیه ثارالله کرمان آغاز شد و این مراسم تا ساعت ۱۱:۳۰ ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،ویژهبرنامههای بدرقه «آقای شهید ایران» از صبح امروز در حسینیه ثارالله کرمان آغاز شده است. این مراسم از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ برگزار میشود و تا هجدهم این ماه، هر روز در همین ساعت ادامه خواهد داشت.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، علاوه بر مراسم صبحگاهی، هر روز از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹ ویژهبرنامههایی در گلزار شهدای کرمان برگزار میشود. همچنین از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰ نیز آیینهای بدرقه در میادین مختلف شهر کرمان با حضور مردم برگزار خواهد شد.
این برنامهها با هدف گرامیداشت یاد و بدرقه «آقای شهید ایران» و با حضور اقشار مختلف مردم در نقاط مختلف شهر کرمان اجرا میشود.