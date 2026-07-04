به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سارا رمضانی برای آیین آخرین دیدار (طولانی ترین شعرخوانی تاریخ) در بدرقه رهبر شهید انقلاب در شبستان مصلی، شعری سروده است. آیین «آخرین دیدار» از بامداد شنبه ۱۳ تیر در مصلای تهران آغاز شده است و تا شامگاه یکشنبه ۱۴ تیر ادامه خواهد داشت.



آقای روضه دار! کجایی؟ محرم است

بعد از تو خاک میهنمان غرق ماتم است



ایران حسینیه ست پس از پر گشودنت

هر کوچه را که می نگری رزم پرچم است



بیعت نکرده ایم دمی با یزیدیان

در کارزار، پاسخ ما مشت محکم است



بعد از تو خاک بر سر دنیا امام ما!

بعد از عروج سرخ تو عالَم پر از غم است



بیش از همیشه یاد تو افتاده این دلم

این روزها که روضه برایم مجسم است



نزدیک می شود غم تشییع پیکرت

از دوری تو جان بدهم باز هم کم است