به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی قزلی، نویسنده، همزمان با برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید نوشت:

دیشب مستند «قاب خاکی» از تلویزیون پخش شد. پخش مستند بهانه‌ای شد یادی از آن سفر کنم: وقتی رهبر انقلاب از سرپل ذهاب برمی‌گشت کرمانشاه، پا‌ها و رگ‌های سیاتیکم دردناک شده بود. ما هم برگشتیم سمت کرمانشاه و من تمام مسیر را چرت زدم. در مسیر تهران، کسی به آقا گفته بود: «امروز خیلی برنامه سنگین بود، حسابی خسته شدید»، و ایشان جواب داده بود: «من اصلا خسته نیستم». همه متن را برای این جمله نوشتم.

در سفر رهبر انقلاب به مناطق زلزله‌زده سرپل ذهاب، فرصت همراهی برایم پیش آمد برای نوشتن. آقا صبح زود با پرواز از تهران آمدند کرمانشاه و بی‌توقف مسیر ۱۶۰ کیلومتری کرمانشاه تا سرپل را با ماشین آمدند.

قبل از ۱۰ صبح رسیدند به محله فولادی شهر و دید و بازدید در بین ازدحام جمعیت و روبه رو شدن با موج احساسات، درخواست‌ها و دل و دیده‌های پرعاطفه و غمزده و نیازمند. بعد هم سخنرانی و بعد از آن بازدید از روستا‌های اطراف؛ کوییک‌ها و قلعه بهادری. در هر کدام هم توقف پیش‌بینی شده و پیش‌بینی نشده و صحبت برای مردم و سر زدن به چادر‌ها و کپرها. موقع نماز ظهر جمع شدیم در اردوگاه شهدای بازی دراز و نماز جماعت خواندیم و آقا برای مسئولین ستادی و میدانی صحبت کردند. صحبت با مسئولین متفاوت بود، محکم و مطالبه‌گر. ناهار خوردیم و ایشان همان ۱۶۰ کیلومتر را برگشت کرمانشاه و بعد تهران.

مردی که قریب ۳۰ سال بار رهبری ایران و انقلاب اسلامی‌اش را به دوش کشیده، یک روز تمام در سفر و برنامه پرفشار بازدید از مناطق تخریب شده از زلزله، رو در رو با مردم و مطالباتشان بوده و آخرش می‌گوید خسته نیست. دو نکته مهم دارد این خسته نبودن؛ یکم سلامت جسم و اینکه آنچه درباره بیماری و عدم سلامت ایشان می‌گویند و می‌سازند، حرف‌های پوچ است و دوم که مهم‌تر است اینکه؛ روحیه رهبر انقلاب حتی در چنین شرایط پرفشاری همچنان بالاست، امیدوار و انقلابی.

انگار همان روحانی فعال مسجدی در مشهد، انگار همان بازداشتی ساواک در رژیم قبل، انگار همان عضو شورای انقلاب، انگار همان رئیس جمهور دوره جنگ. «من اصلا خسته نیستم» پیامی روشن برای همه ما مدیران، خرده مدیران و همه دلبستگان انقلاب اسلامی و ایران دارد، خسته نباشیم و خسته نشویم از کار کردن و صلاح و اصلاح امور. نه از لحاظ جسمی نه از بابت امید و روحیه. این جمله را باید همه ما ایرانی‌ها بنویسیم و بزنیم بالای سرمان: «من اصلا خسته نیستم».