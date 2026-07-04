فرمانده انتظامی منوجان گفت: طرح ارتقا امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط جرم خیز در نقاط مختلف شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز کرمان ، فرمانده انتظامی منوجان گفت: در اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط جرم خیز در نقاط مختلف شهرستان، ۱۹ نفر سارق، یک نفر قاچاقچی موادمخدر، ۱۴ نفر خرده فروش موادمخدر دستگیر و ۶ نفر معتاد متجاهر جمع آوری شد.

سرهنگ فاریابی افزود: کشف ۲۸ مورد سرقت، کشف بیش از ۳۰ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک، توقیف ۸ دستگاه خودرو و ۱۴ دستگاه موتورسیکلت متخلف از دیگر دستاورد‌های این طرح است.