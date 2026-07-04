فضای مصلای امام خمینی(ره) تهران از نخستین ساعات بامداد، رنگ و بوی وداعی تاریخی به خود گرفته است.

سیل عاشقان و دلدادگان انقلاب اسلامی از اقصی نقاط کشور با چشمانی اشکبار و دل‌هایی آکنده از اندوه، در صحن‌ها و شبستان‌های مصلا گرد آمده‌اند تا آخرین بدرقه را با رهبر شهید انقلاب اسلامی به جای آورند.

پرچم‌های عزا، نوای قرآن و مرثیه، نظم مثال‌زدنی جمعیت و آمادگی کامل نیروهای اجرایی، امدادی، انتظامی و خدماتی، صحنه‌ای باشکوه و ماندگار از همبستگی ملی و قدرشناسی مردم، رقم زده است.

همۀ تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این آیین تاریخی، از ساماندهی مسیرهای ورود و خروج تا استقرار گسترده نیروهای خدمت‌رسان و امکانات رفاهی و درمانی، فراهم شده تا میلیون‌ها سوگوار بتوانند در امنیت و آرامش، در مراسم وداع با آن شخصیت تاریخ‌ساز حضور یابند.

اکنون مصلا، روایتگر حماسه‌ای از عشق، وفاداری و بدرقه مردی است که نامش در حافظه تاریخ ایران و جهان اسلام ماندگار خواهد ماند.