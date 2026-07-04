به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ واژگونی پراید در کیلومتر ۴۰ محور شاهرود به میامی ۳ مصدوم ، تصادف پیکان وانت و پراید در کیلومتر ۳۰ محور فولادمحله به دامغان ۱۱ مصدوم ، برخورد با نیوجرسی جیلی در کیلومتر ۵۷ محور سرخه به آرادان ۳ مصدوم، برخورد پراید با سگ در کیلومتر ۷ محور فولادمحله به شهمیرزاد ۴ مصدوم، واژگونی kmc در کیلومتر ۱۰ محور آرادان به گرمسار ۳ مصدوم، واژگونی ریو در کیلومتر ۸ محور ایوانکی به شریف آباد ۳ مصدوم، واژگونی تانکر آب در کیلومتر ۵۰ محور فیروزکوه به سمنان ، فرعی روستای اروانه ۳ مصدوم، انحراف و برخورد با تپه تریلی در کیلومتر ۲۹ محور سمنان به فیروزکوه یک مصدوم، سقوط پراید از پل در کیلومتر ۱۵ محور ایوانکی به آبسرد یک کشته، تصادف پراید و ال ۹۰ در کیلومتر ۵۱ محور فولادمحله به دامغان ۶ مصدوم، سقوط پژو ۴۰۵ از پل در کیلومتر ۴۰ محور شاهرود به میامی ۴ مصدوم، تصادف پژو ۴۰۵ و تیبا در کیلومتر ۳۵ محور شاهرود به میامی ۴ مصدوم، واژگونی نیسان در کیلومتر ۵ محور آرادان به گرمسار یک مصدوم، تصادف زنجیره‌ای کامیون ، تریلی و کامیونت در کیلومتر ۱۵ محور سمنان به سرخه ۵ مصدوم، واژگونی نیسان در کیلومتر ۷ محور آرادان به گرمسار ۲ مصدوم، واژگونی پیکان در کیلومتر ۸۲ محور دامغان به سمنان ۴ مصدوم بر جای گذاشت.