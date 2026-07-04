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از دیدار تا وداع در حسینیه امام خمینی (ره)

حسینیه امام خمینی، جایی که سال‌ها میزبان دیدار خانواده‌های شهدا با رهبر انقلاب بود، اکنون با حضور همان خانواده‌ها روایت‌گر وداعی دیگر است. وداعی که خاطره سال‌ها دیدار را در ذهن‌ها زنده کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۳- ۱۰:۰۶
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برچسب ها: وداع ، رهبر انقلاب ، خانواده شهدا ، حسینیه امام خمینی(ره)
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