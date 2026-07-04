این اثر مستند که به قلم قاسم شهریاری منتشر شده است، به بررسی ابعاد مختلف طرح براندازی نظام جمهوری اسلامی می‌پردازد که با نام «کودتای نقاب» نیز شناخته می‌شود. این طرح که در تیرماه سال ۱۳۵۹ توسط نیروهای امنیتی کشف و خنثی شد، هدف خود را هدف قرار دادن مراکز حساس در تهران و پایگاه هوایی نوژه همدان قرار داده بود.

نویسنده در این کتاب با بهره‌گیری از اسناد، بازجویی‌ها، خاطرات دست‌اندرکاران و روایت‌های موجود، تلاش کرده است تا لایه‌های پنهان و شبکه ارتباطی این جریان را تحلیل کند. بر اساس این اثر، این رویداد صرفاً یک اقدام نظامی شکست‌خورده نبوده، بلکه شبکه‌ای پیچیده با پیوندهای داخلی و فرامرزی در پشت آن قرار داشت.

از ویژگی‌های برجسته این کتاب، استفاده از تصاویر و اسناد آرشیوی کمتر دیده شده، از جمله عکس‌های مرتبط با پرونده، مکاتبات، نقشه‌ها و تصاویر مربوط به روند کشف شبکه کودتا در پایگاه نوژه است که به غنای مستندسازی این روایت کمک کرده است.

این اثر که با رویکردی پژوهشی برای ارائه تصویری روشن از یکی از مقاطع حساس تاریخ معاصر ایران تدوین شده، با نظارت علمی علیرضا ظفر، در قطع جیبی و در ۹۰ صفحه منتشر شده است. طراحی گرافیک این کتاب بر عهده حمید قدسی و ویراستاری آن توسط یوسف بینا انجام شده و قیمت آن ۱۱۰ هزار تومان اعلام شده است.

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