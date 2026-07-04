جمعیت هلال‌احمر در اطلاعیه شماره ۳ خود، راهکار‌های پیشگیری از گرمازدگی و تکنیک‌های تنفس در تجمعات انبوه وداع با رهبر شهید انقلاب را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما جمعیت هلال‌احمر، در اطلاعیه شماره ۳ هلال‌احمر آمده است: همزمان با برگزاری مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی و حضور میلیونی عزاداران، تراکم شدید جمعیت در کنار دمای بالای هوا در روز‌های آینده، خطرات جدی نظیر گرمازدگی، افت اکسیژن و سندرم له شدگی ناشی از موج جمعیت را به همراه دارد.

رعایت نکات زیر برای حفظ سلامت، کنترل تنفس و نجات جان خود و دیگران در شرایط شلوغی شدید مورد تاکید است:

حفظ فضای تنفسی (مانور بوکسور): اگر در میان جمعیت فشرده گیر افتادید، دست‌های خود را جلوی سینه‌تان به حالت ضربدری یا شبیه به گارد بوکسور‌ها قرار دهید. این کار مانع چسبیدن سینه شما به پشت نفر جلویی شده و فضای کافی (چند سانتی‌متر) برای باز و بسته شدن قفسه سینه و تنفس راحت‌تر ایجاد می‌کند.

کنترل تنفس و جلوگیری از هراس: هراس و ترس باعث افزایش ضربان قلب و مصرف سریع‌تر اکسیژن می‌شود. نفس‌های عمیق، آرام و منظم بکشید.

حفظ تعادل به هر قیمت: فعالانه تعادل خود را حفظ کنید. هرگز برای برداشتن وسایل افتاده (مثل گوشی یا کیف) خم نشوید.

حرکت همسو با موج جمعیت برای پیشگیری از خطر سقوط: هرگز سعی نکنید برخلاف جهت جریان جمعیت حرکت کنید یا بایستید. با جریان جمعیت به صورت مورب و به آرامی‌به سمت کناره‌ها یا فضا‌های بازتر هدایت شوید.

همراه داشتن و نوشیدن مداوم آب: به دلیل تعریق بالا در تجمعات، همراه داشتن بطری آب خنک و نوشیدن جرعه‌جرعه آن برای هیدراته نگه داشتن بدن حیاتی است. در صورت امکان از شربت‌های کم‌شیرین سنتی (خاکشیر یا تخم شربتی) استفاده کنید.

پوشش مناسب و خنک: از لباس‌های نخی، گشاد و سبک استفاده کنید و کفش‌های راحت و بنددار بپوشید.

استفاده از تجهیزات محافظتی در برابر آفتاب: کلاه‌های لبه‌دار بزرگ، چتر و عینک آفتابی استاندارد بهترین ابزار برای جلوگیری از تابش مستقیم خورشید هستند. استفاده از کرم ضدآفتاب نیز برای جلوگیری از سوختگی پوست توصیه می‌شود.

پرهیز از حضور در هسته متراکم جمعیت: اگر در گروه‌های حساس (سالمندان، زنان باردار، کودکان و بیماران قلبی یا ریوی) قرار دارید، از رفتن به بخش‌های بسیار شلوغ و هسته اصلی تجمع خودداری کنید و ترجیحاً در نقاط حاشیه‌ای مستقر شوید.

شناسایی علائم اولیه گرمازدگی و خفگی: به نشانه‌های بدنی خود و اطرافیانتان دقت کنید. سرگیجه، سردرد شدید، ضعف، تعریق شدید یا پوست بسیار خشک و داغ، حالت تهوع، تنگی نفس و کبودی لب‌ها از علائم هشداردهنده هستند.

اقدامات فوری و همکاری با نیرو‌های امدادی: در صورت احساس ضعف یا مشاهده فردی با علائم گرمازدگی و تنگی نفس، او را به سایه یا یک مکان خنک هدایت کنید، لباس‌های دور گردن را آزاد کنید و به اکیپ‌های اورژانس و هلال‌احمر مستقر در مسیر اطلاع دهید و یا با شماره ۱۱۲ ندای امداد هلال‌احمر تماس بگیرید.

به گزارش ایرنا، روز گذشته (جمعه ۱۲ تیر) مراسم ادای احترام رسمی سران و مقامات کشور‌های مختلف و بزرگان ادیان و مذاهب جهان به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران برگزار شد.

آیین وداع با مجاهد شهید حضرت آیت الله سیدعلی خامنه‌ای (ره) و خانواده ایشان از صبح امروز شنبه، ۱۳ تیر ۱۴۰۵ با حضور مردم عزادار در مصلی امام خمینی (ره) تهران آغاز شده است.

بر اساس اعلام ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه)، مراسم وداع با پیکر مطهر امام شهید امت روز‌های شنبه ۱۳ و یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می‌شود و پیکر مطهر ایشان روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ در پایتخت تشییع خواهد شد.

پیکر رهبر شهید در روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ در شهر مقدّس قم، روز چهارشنبه ۱۷ تیر در شهر‌های نجف و کربلا و روز پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ در مشهد مقدس تشییع می‌شود و در حرم ملکوتی امام‌رضا (ع) به خاک سپرده خواهد شد.