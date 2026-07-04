به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، تیم فوتبال برق شیراز پس از هشت ماه رقابت فشرده و پشت سر گذاشتن ۱۳۲ مسابقه، با شایستگی عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال جوانان زیر ۱۸ سال شهرستان شیراز را از آن خود کرد.

رقابت‌های لیگ برتر فوتبال جوانان زیر ۱۸ سال شهرستان شیراز در فصل ۱۴۰۴–۱۴۰۵ با حضور ۱۲ تیم از آبان‌ پارسال آغاز شد و پس از هشت ماه رقابت نفس‌گیر به ایستگاه پایانی رسید.

این مسابقات به صورت رفت و برگشت برگزار شد و در مجموع ۱۳۲ دیدار انجام گرفت.