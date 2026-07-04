به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: تنگه هرمز زیر فرمان ایران تعریف می‌شود نه سنتکام، بنابراین نشست نظامی در بحرین نمی‌تواند برای خلیج فارس نظم حقوقی و امنیت بسازد. معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه همچنین خاطرنشان کرد: امنیت منطقه با پایان مداخله و خروج آمریکا از منطقه، احترام به حاکمیت کشورها و پذیرش واقعیت های جدید ژئوپلتیک تامین می شود نه زیر چتر نظامی آمریکا.