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معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه هشدار داد که هرگونه ماجراجویی نظامی در تنگه هرمز پیامد خواهد داشت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه در صفحه شخصی خود در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: تنگه هرمز زیر فرمان ایران تعریف میشود نه سنتکام، بنابراین نشست نظامی در بحرین نمیتواند برای خلیج فارس نظم حقوقی و امنیت بسازد. معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه همچنین خاطرنشان کرد: امنیت منطقه با پایان مداخله و خروج آمریکا از منطقه، احترام به حاکمیت کشورها و پذیرش واقعیت های جدید ژئوپلتیک تامین می شود نه زیر چتر نظامی آمریکا.