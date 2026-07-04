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مردم ولایتمدار و انقلابی استان اصفهان همزمان با صد و بیست و پنجمین شب میدانداری؛ با حضوری گسترده در آیین قرار عاشقانه در دفاع از وطن و رهبر شهید انقلاب شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شرکتکنندگان در این اجتماع، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، بر استمرار راه عزت، مقاومت و خدمت به ایران اسلامی تأکید کردند و با سر دادن شعارهای انقلابی، جنایت دشمنان را محکوم کردند.
حاضران همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ امنیت، وحدت و اقتدار ملی، پشتیبانی خود را از آرمانهای انقلاب اسلامی و ادامه راه شهیدان اعلام کردند و حضور پرشور خود را نمادی از انسجام، بصیرت و همبستگی مردم شهرستان دانستند.