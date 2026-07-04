به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی پارادوومیدانی بانوان "گرامیداشت سیدالشهدای ایران" در روز‌های نهم تا ۱۱ تیرماه با حضور ۱۶۱ ورزشکار از ۲۷ استان کشور در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران برگزار شد.

تیم اعزامی از استان کردستان در این دوره از رقابت‌ها توانست به یک عنوان نایب قهرمانی دست پیدا کند.

رویا بیگ پور نماینده صاحب عنوان کردستانی در ماده ۱۰۰ متر با ایستادن بر سکوی نایب قهرمانی به مدال نقره دست یافت.

تیم استان کردستان با مربیگری و هدایت ژیان صمدی در این دوره از مسابقات حضور پیدا کرد.