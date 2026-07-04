عماد یاوری، نیکوکار یزدی، همزمان با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، با اختصاص مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از هزینه پذیرایی مراسم عزاداری خود به ستاد مردمی دیه استان یزد، زمینه آزادی ۳ زندانی جرائم غیرعمد را فراهم کرد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد،عماد یاوری با حضور در دفتر این ستاد، مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان را که برای پذیرایی از عزاداران حضرت سیدالشهدا (ع) در نظر گرفته بود، به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اختصاص داد تا با این اقدام خداپسندانه، علاوه بر زنده نگه داشتن فرهنگ احسان و نذر حسینی، زمینه بازگشت سه زندانی نیازمند به آغوش خانواده‌هایشان را فراهم کند.

این نیکوکار یزدی در خصوص این اقدام خداپسندانه گفت: اعتقاد دارم بهترین نذر، نذری است که گره‌ای از زندگی یک انسان باز کند و امسال تصمیم گرفتم هزینه پذیرایی مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اختصاص دهم تا در کنار برپایی مجلس عزای سیدالشهدا (ع)، سه خانواده نیز طعم شیرین بازگشت عزیزانشان را بچشند و امیدوارم این نذر مورد رضایت خداوند متعال و عنایت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) قرار گیرد و زمینه‌ساز گسترش فرهنگ احسان و دستگیری از نیازمندان در جامعه باشد.