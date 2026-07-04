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مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت : افزایش رطوبت و شرجی و بالا رفتن دمای احساسی در استان پیش بینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری بیان کرد : براساس آخرین نقشههای هواشناسی تا اواخر هفته جوی نسبتا پایدار بر روی استان خواهیم داشت. تا اواسط وقت امروز جریانات گرم و مرطوب جنوبی در سواحل و مناطق جنوبِ شرقی و جنوبی و مرکزی استان سبب افزایش رطوبت و شرجی و بالا رفتن دمای احساسی خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان افزود : از روز دوشنبه تا روز پنجشنبه وزش بادها در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی و شمالغربی استان بصورت متوسط تا نسبتا شدید پیش بینی میشود.
در این ایام شمال خلیج فارس مواج خواهد بود.
در شبانه روز گذشته آبادان و بستان با دمای ۴۸.۳ و ایذه با دمای ۲۲.۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۸.۱ و کمینه دمای ۲۸.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.